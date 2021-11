Sportchef Stöver sieht Holstein Kiel auf dem richtigen Weg

Kiel. Sportchef Uwe Stöver sieht beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel eine positive Tendenz. "Ich glaube, dass der eingeschlagene Weg der vergangenen Wochen der richtige ist, um uns sukzessive in andere Tabellenregionen vorzuarbeiten", sagte Stöver den "Kieler Nachrichten" (Dienstag). Seit dem Trainerwechsel von Ole Werner zu Marcel Rapp haben die "Störche" in vier Spielen sechs Punkte geholt. Durch den 2:1-Sieg über Dynamo Dresden verbesserte sich die KSV auf Platz 13.

"Dass es eine schwerere Saison wird als die letzte, das war uns allen klar", sagte der 54-jährige Stöver mit Blick auf den in der Relegation gegen den 1. FC Köln nur knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg. Entsprechend geringer sind die Ziele in der aktuellen Serie: "Ein gesicherter, sorgenfreier Mittelfeldplatz wäre in dieser Saison das, was unseren Vorstellungen entspräche."

Auf die Norddeutschen warten nach der Länderspielpause anspruchsvolle Aufgaben. Los geht es am 21. November beim 1. FC Heidenheim. Es folgen die Partien gegen Bremen und in Nürnberg. "Deshalb tun wir gut daran, nicht einen Deut nachzulassen", sagte Stöver. Die jüngste Entwicklung stimme den Sportchef aber "sehr positiv".

