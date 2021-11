"Grindel leuchtet": Anwohner erinnern an Opfer des Holocaust

Hamburg. Zum 83. Jahrestag der Pogromnacht erinnern die Menschen in Hamburg heute mit mehreren Veranstaltungen an die ermordeten Juden in ihrer Stadt. Um 15.30 Uhr gibt es auf dem Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel eine Mahnwache mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. An diesem Ort hatten die Nationalsozialisten am 9. November 1938 die Bornplatz-Synagoge angezündet. Unter dem Motto "Grindel leuchtet" stellen die Menschen überall in der Stadt Kerzen neben die Stolpersteine, die vor den Häusern auf die ehemaligen jüdischen Bewohner hinweisen.

Am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten Synagogen in ganz Deutschland angezündet. Auch in Hamburg wurden etliche jüdische Einrichtungen zerstört, darunter die Bornplatz-Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz in der Nähe der Universität. Das Bethaus war bis 1938 das Wahrzeichen jüdischen Lebens in der Hansestadt und soll nun wieder aufgebaut werden.

