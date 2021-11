Daniela Büchner kommt zur Deutschlandpremiere des Disney-Musicals "Die Eiskönigin" auf dem Blauen Teppich im Stage Theater an der Elbe.

Musik Prominente feiern Musical "Die Eiskönigin" in Hamburg

Hamburg. Das Musical "Die Eiskönigin" hat am Montagabend eine umjubelte Deutschland-Premiere im Hamburger Hafen gefeiert. Auch zahlreiche Prominente liefen über den blauen Teppich im Stage Theater an der Elbe, darunter die Schauspieler Natalia Wörner, Christian Berkel, Andrea Sawatzki und Gerit Kling, Ballettchef John Neumeier und Schriftstellerin Ildikó von Kürthy.

Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche neue Songs ergänzt. In den Hauptrollen überzeugten Sabrina Weckerlin als Elsa und Celena Pieper als Anna. Mit Hilfe einer riesigen Videoleinwand und zahlreicher Spezialeffekte verwandelte sich die Bühne mal in ein Schloss, mal in den Eispalast von Elsa.

Das Musical unter dem englischen Titel "Frozen" hatte im März 2018 Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. Seit September läuft es auch im Londoner West End.

Bis Ende November gilt ein Wechselmodell zwischen 3G (genesen, geimpft oder getestet) und 2G. Ab Dezember dürfen nur Genesene und Geimpfte (2G) ins Theater. Kinder bis 17 Jahre sind von dieser Vorgabe ausgenommen.

