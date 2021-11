R.SH-Reporter bleibt Sprecher der Landespressekonferenz

Kiel. Die Landespressekonferenz in Schleswig-Holstein hat den Hörfunkjournalisten Andreas Otto von Radio Schleswig-Holstein (R.SH) erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende bestätigten die Mitglieder am Montagabend in Kiel Julia Stein und Sylvia Aust vom NDR-Fernsehen sowie André Klohn von der Deutschen Presse-Agentur und Niels Döring von Sat.1. Schatzmeister bleibt Dieter Schulz vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. In der Landespressekonferenz sind jene Journalisten zusammengeschlossen, die regelmäßig über die Landespolitik in Schleswig-Holstein berichten.

