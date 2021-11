Öffentliches Training: Kiel lässt wieder Fußballfans rein

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel öffnet wieder die Tore für seine Anhänger. "Wir freuen uns, unter Berücksichtigung unseres Hygienekonzepts wieder Fans zu öffentlichen Trainings begrüßen zu dürfen. Wir versuchen, den Besuch von ausgewählten Trainingseinheiten nun wieder in regelmäßigen Abständen zu ermöglichen", teilte der Verein dazu am Montag mit. Die erste öffentlich zugängliche Trainingseinheit finde an diesem Dienstag (11.00 Uhr) auf den Trainingsplätzen P4 und P5 statt, hieß es.

Wie beim Stadionbesuch gibt es auch am Eingang des Trainingsgeländes eine Prüfung des 3G-Nachweises. Alle Besucher müssen vor dem Betreten des Trainingsgeländes einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen offiziellen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Für Schulkinder bis einschließlich elf Jahre reiche eine Bescheinigung der Schule über eine regelmäßige Testung aus.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-914980/2

