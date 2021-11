Hamburg. In Hamburg-Farmsen-Berne ist in der Nacht zum Montag ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei verletzt worden. Der Mann sei nach dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt gewesen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Er wurde von Rettungskräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-908767/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg