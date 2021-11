Film Preisregen in Lübeck für finnisch-französische Koproduktion

Lübeck. Der finnisch-französisch-deutsche Spielfilm "The Gravedigger's Wife" ist der große Gewinner der Nordischen Filmtage Lübeck. Er wurde bei der Filmpreisnacht am Sonnabend mit dem mit 12.500 Euro dotierten NDR-Spielfilmpreis und mit dem Kirchlichen Filmpreis Interfilm ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro ausgestattet.

Der mit 7500 Euro dotierte Preis für das beste Spielfilmdebüt ging an den isländischen Eröffnungsfilm "Cop Secret" von Ex-Fußballprofi Hannes Halldórsson. Das Publikum erkannte seinen Preis dem Streifen "Margrete - Queen of the North" von Charlotte Sieling zu. Der Preis, gestiftet von den "Lübecker Nachrichten" ist mit 5000 Euro ausgestattet. Insgesamt wurden bei den Nordischen Filmtagen zehn Filmpreise im Gesamtwert von 58.000 Euro vergeben.

Auszeichnungen gab es auch für Kinderfilme aus Schweden und Norwegen. "Nelly Rapp - Monsteragentin" von Amanda Adolfsson erhielt den mit 5000 Euro dotierten Kinder- und Jugendfilmpreis. Ebenfalls 5000 Euro gingen an den schwedischen Streifen "Eva & Adam" von Caroline Cowan und der Preis der Jugendjury (5000 Euro) wurde dem norwegischen Film "Ninjababy" von Yngvild Sve Flikke zuerkannt.

"Hinter uns liegen aufregende Festivaltage mit inspirierenden Filmen und wunderbaren Gästen," sagte der Künstlerische Leiter der Filmtage, Thomas Hailer. Die Nordischen Filmtage gelten als bedeutendste Werkschau für Filme aus Nord- und Nordosteuropa. In diesem Jahr wurden mehr als 130 Spiel-, Kurz-, Dokumentar- und Kinderfilme gezeigt. Das Festival sollte am Sonntag zu Ende gehen.

