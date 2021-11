Feuer auf Autohof in Neumünster: Lastwagenanhänger brennen

Neumünster. Auf einem Rastplatz in Neumünster ist vermutlich wegen eines technischen Defekts der Sattelauflieger eines Lastwagens komplett ausgebrannt. Zudem hätten zwei in unmittelbarer Nähe stehende Lastwagenanhänger ebenfalls Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er am Freitag auf dem Autohof den Brandgeruch festgestellt hatte.

Die Ursache des Feuers stehe noch nicht zweifelsfrei fest. Es deute jedoch einiges darauf hin, dass Elektroteile an Bord des Lastwagens einen Kurzschluss ausgelöst hätten. Durch das Feuer wurde niemand verletzt und das Zugfahrzeug des Sattelaufliegers konnte rechtzeitig vor den Flammen gerettet werden.

© dpa-infocom, dpa:211106-99-889894/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg