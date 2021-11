Flick gratuliert Seeler zum 85.: "Fantastischer Mensch"

Berlin. Bundestrainer Hansi Flick hat Uwe Seeler zu seinem 85. Geburtstag an diesem Freitag gratuliert und den Ehrenspielführer der Fußball-Nationalmannschaft als "fantastischen Menschen" bezeichnet. "Für den ganzen deutschen Fußball ist das ein tolles Datum. Ich kenne ihn noch, da war ich noch sehr, sehr klein. Auch das Tor mit dem Hinterkopf ist allen bekannt, ein absolut toller Spieler", erinnerte Flick in einem DFB-Interview auch an Seelers legendäres Tor beim 3:2 nach Verlängerung im WM-Viertelfinale 1970 gegen England.

Er hoffe auf ein baldiges Wiedersehen mit Seeler, sagte der 56 Jahre alte Flick. "Er hat den deutschen Fußball geprägt, als Mensch und als Spieler", sagte der Bundestrainer über die HSV-Legende.

