US-Amerikaner Villaroman bleibt Stealers treu

Hamburg. Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers kann auch in der kommenden Saison mit Tyler Villaroman planen. Das teilte der Club am Freitag mit. Der US-Amerikaner wies in der vergangenen Spielzeit eine Trefferquote von 40,70 Prozent auf und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Hanseaten das Playoff-Viertelfinale erreichten. Der Centerfielder bot auch in der Verteidigung eine starke Leistung. "In der Defensive ist er ebenso wertvoll und hat in der vergangenen Saison gefühlt jeden Ball aus der Luft gefangen, der auch nur halbwegs zu erreichen war", sagte Cheftrainer David Wohlgemuth.

