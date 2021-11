Einbruchskriminalität: 21 vorläufige Festnahmen bei Razzien

Hamburg. Die Polizei in Hamburg hat bei Razzien im Kampf gegen Einbruchskriminalität im Stadtteil Billstedt 21 Menschen vorläufig festgenommen. Gegen sie habe der Verdacht des illegalen Aufenthaltes oder anderer aufenthaltsrechtlicher Verstöße bestanden, teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit. Bei den Razzien am Donnerstagabend wurden zwei unmittelbar nebeneinander liegende Lokale durchsucht.

Die Ermittler hatten den Angaben zufolge Hinweise darauf, dass die Gaststätten als Treffpunkte und Rückzugsorte von Einbrechern und deren Kontaktpersonen genutzt wurden. Insgesamt seien 31 Menschen kontrolliert worden. Es habe sich überwiegend um junge Männer aus dem Westbalkanbereich gehandelt.

Die Festgenommenen waren wenig später entweder der Ausländerbehörde überstellt oder mangels Haftgründen wieder entlassen worden. Zudem wurde eines der Lokale wegen baulicher Mängel vorläufig geschlossen.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-878952/2

