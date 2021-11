Stürmisches Regenwetter am Wochenende

Hamburg/Kiel. Am Wochenende wird es im Norden regnerisch und stürmisch. Bereits am Freitag gebe es an der Nordseeküste und auf den Nordfriesischen Inseln erste Böen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Von der Nordsee her ziehen zudem einige Schauer bis ins Landesinnere. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. Am Samstagmorgen wird der Wind vor allem an den Küsten stärker und nimmt im Tagesverlauf weiter zu.

Dabei bleibt es bedeckt und besonders in Schleswig-Holstein regnerisch bei bis zu 11 Grad. Am Sonntag wird es laut der Meteorologin ebenfalls sehr windig, die Böen erreichen auch das Binnenland. Weiterhin ist mit Wolken und Schauern zu rechnen, die Temperaturen bleiben bei 11 Grad.

