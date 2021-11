Kriminalität Zeugen nach Überfall auf 13-Jährigen in Neumünster gesucht

Neumünster. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Angriff gegen einen 13 Jahre alten Jungen. Drei Jugendliche lauerten den Ermittlungen zufolge dem 13-Jährigen am Dienstag auf dem Schulweg in Neumünster auf. Nach einem kurzen Wortwechsel habe die Gruppe ihr Opfer zu Boden gestoßen und mit Stockschlägen verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als ein älterer Mann dazu kam, ließen die Täter ab und und liefen davon. Der Junge klagte über Schmerzen, ging aber nach Hause. Die Jugendlichen wurden als 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Bekleidet waren sie mit Jogginghosen und Pullovern. Die Polizei bittet den älteren Helfer, sich zu melden und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-868837/2

