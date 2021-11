Heuer Fernandes oder Johansson: Wer hütet das HSV-Tor?

Hamburgs Trainer Tim Walter klatscht am Spielfeldrand in die Hände.

Hamburg. Trainer Tim Walter hat sich noch nicht entschieden, mit welchem Torwart der Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) in das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC geht. Zwar nahm Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes am Donnerstag nach seiner Kapselverletzung im Knie wieder am Training der Hanseaten teil, doch auf einen Einsatz des 28-Jährigen wollte sich Walter nicht festlegen: "Wir gucken von Tag zu Tag."

Im Schweden Marko Johansson, der am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Holstein Kiel sein Pflichtspieldebüt im HSV-Trikot gefeiert hatte, verfügen die Hamburger über eine gute Alternative. "Marko hat das hervorragend gemacht. Wir vertrauen ihm genauso", lobte Walter den Ersatzschlussmann.

In der Tabelle liegen die Karlsruher drei Punkte und zwei Ränge hinter den siebtplatzierten Hamburgern. Tim Walter erwartet einen Gastgeber, der extrem gefährlich bei Standardsituationen ist, aber auch immer versucht, spielerische Lösungen zu finden. "Wir müssen aggressiv verteidigen", kündigte der 45-Jährige an.

Für Walter wird die Reise in den Wildpark auch eine Begegnung mit der Vergangenheit. Von 2013 bis 2015 war er als Nachwuchstrainer beim KSC tätig. Dazu leben sein Vater, sein Bruder und sein bester Freund in der Gegend, wie er mitteilte. Ein Dreier wäre aber dennoch das Schönste, was der HSV-Coach in den Norden mitnehmen könnte.

