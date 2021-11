Sieben-Tage-Inzidenz in drei Regionen über 100

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat am Mittwoch in drei Regionen in Schleswig-Holstein über 100 gelegen: Im Kreis Herzogtum-Lauenburg lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 113,4, in Nordfriesland bei 104,7 und in Flensburg bei 100,1. In Schleswig-Holstein lag die Inzidenz im Durchschnitt bei 71,2 und damit leicht unter dem Wert des Vortages (71,3), wie weiter aus den Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 18.55 Uhr) hervorgeht. Am niedrigsten war dieser Inzidenzwert weiterhin im Kreis Steinburg - mit 38,3.

Binnen 24 Stunden wurden im Land 346 neue Infektionen registriert - genau eine Woche zuvor waren es 351. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 2 auf 1737. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg von 76 auf 79. Von ihnen wurden 23 auf der Intensivstation behandelt (+3). 13 Corona-Intensiv-Patienten mussten beatmet werden (+2).

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - lag wie am Dienstag bei 2,23. Vergangenen Mittwoch hatte sie 1,34 betragen.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-855007/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg