Achtelfinale: HSV und Pauli am 18. Januar live im Free-TV

Hamburg. Die Achtelfinal-Spiele im DFB-Pokalwettbewerb des Hamburger SV und des FC St. Pauli sind fest terminiert und werden auch live im Free-TV übertragen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, zeigt Sport1 am 18. Januar 2022 (18.30 Uhr) das traditionsreiche Aufeinandertreffen des 1. FC Köln mit dem HSV, am selben Tag (20.45 Uhr) läuft in der ARD das Duell des FC St. Pauli mit Titelverteidiger Borussia Dortmund. Beide Partien sind auch Sky zu sehen. Drittes Live-Spiel im Free-TV ist am 19. Januar (20.45 Uhr/ARD) das Berliner Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-850405/2

