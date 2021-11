Landwirtschaftskammer: Preise für Gänse und Enten steigen

Rendsburg. Für einen Gänse- oder Entenbraten aus heimischer Aufzucht müssen Kunden in Schleswig-Holstein in diesem Winter nach Angaben der Landwirtschaftskammer mit etwas höheren Preisen rechnen. Gründe seien gestiegene Kosten für Futtermittel und Energie. Aber auch die Vogelgrippe sei ein Problem, weil die Verfügbarkeit von Küken zum Zeitpunkt der Einstallung eingeschränkt gewesen sei, teilte die Landwirtschaftskammer am Mittwoch mit. Für frische Gänse ab Hof und auf Wochenmärkten würden zwischen 13,75 Euro und 18,50 Euro je Kilogramm verlangt, für Enten 9,85 Euro bis 16,50 Euro. Tiefkühlware sei meist deutlich günstiger.

Gänse- und Entenhaltung spielt in Schleswig-Holstein keine große Rolle und kann nur einen kleinen Teil der Nachfrage decken. Die Zahl der gehaltenen Tiere im Norden sei außerdem seit Jahren rückläufig. 2010 seien noch mehr als 41 200 Gänse aufgezogen worden, 2020 nur noch gut 8700. Bei Enten ging die Zahl den Angaben zufolge im Zehnjahresvergleich von knapp 14 700 auf 2851 Tiere im vergangenen Jahr zurück.

