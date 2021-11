HSV II gewinnt Nachholspiel gegen Phönix Lübeck

Lübeck. Die zweite Mannschaft des Hamburger SV hat am Dienstag ein Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga Nord bei Phönix Lübeck mit 3:2 gewonnen. Damit hat der HSV die Chance auf den fünften Platz gewahrt, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt.

Die Lübecker waren durch Morten Knudsen und Haris Hyseni zweimal in Führung gegangen. Zwischenzeitlich glich Profi-Leihgabe Anssi Suhonen per Handelfmeter aus. In der zweiten Hälfte dominierten die Hamburger und drehten die Partie durch Treffer von Juho Kilo und Moses Otuali. Sieg-Torschütze Otuali sah in der hektischen Nachspielzeit die Rote Karte. Der HSV II belegt nun Rang acht, Phönix muss sich auf dem neunten Platz bei einem Spiel mehr eher auf die Abstiegsrunde einstellen.

