Rentnerpaar vor Raub in Norderstapel gefesselt

Stapel. Unbekannte Täter haben ein Rentner-Ehepaar am Montagabend in Norderstapel (Kreis Schleswig-Flensburg) gefesselt und ausgeraubt. Drei Männer drangen gegen 21.00 Uhr in das Wohnhaus des landwirtschaftlichen Gehöfts ein und überwältigten das 78 und 80 Jahre alte Paar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der anschließenden Suche nach Wertgegenständen sollen die Täter auffallend brutal vorgegangen sein.

Nach einer Dreiviertelstunde flohen sie mit einem Tresor und Bargeld in vermutlich dreistelliger Höhe. Die Opfer konnten sich befreien und die Polizei alarmieren.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Ortsteil Norderstapel von Stapel in den Abendstunden ortsfremde Menschen oder abgestellte Fahrzeuge bemerkt haben. Die männlichen Täter wurden von den Opfern als schlank, dunkel gekleidet und maskiert beschrieben. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, 5000 Euro Belohnung ausgelobt.

