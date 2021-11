Ruhiger Herbsttag im Norden

Hamburg. Im Norden sagen die Meteorologen am Dienstag einen weitestgehend ruhigen Herbsttag voraus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind auf den Nordseeinseln auch Schauer möglich, bei einem insgesamt schwachen bis mäßigen Wind im Land kann es an der Küste auch mal frisch werden. Die Temperaturen liegen dann um die elf Grad. In der Nacht soll es trocken bleiben, vereinzelt ist Regen in Richtung Küste möglich bei dortigen Tiefstwerten um die sieben Grad und drei bis fünf Grad im Binnenland. Der Mittwoch wird mit heiterem bis wolkigem Wetter sehr ähnlich. Dazu bleibt es meist trocken mit einem schwachem Wind und Werten um die zehn Grad.

