Hunderttausender-Marke am Skandinavienkai geknackt

Lübeck. So früh wie noch nie hat die Baltic Rail Gate GmbH, eine 50-prozentige Tochter der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG), ihren hunderttausendsten Ladebehälter umgeschlagen. Bereits Mitte Oktober sei diese Marke erreicht worden, teilte die LHG am Montag mit. In den Vorjahren sei das jeweils erst im November der Fall gewesen. Für 2021 sei erneut mit einer neuen Jahresbestleistung beim Containerumschlag zu rechnen, sagte die Geschäftsführerin von Baltic Rail Gate (BRG), Antje Falk.

BRG betreibt das Intermodal-Terminal am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde. Dort werden mit dem Schiff ankommende Container und Sattelauflieger auf sogenannte Ganzzüge der Bahn verladen. Dabei werden den Angaben zufolge gleichartige Güter für denselben Empfänger ohne Zwischenhalte vom Hafen zum Zielort befördert.

Solche Zugverbindungen bestehen nach Angaben des Hafens derzeit von Lübeck nach Ludwigshafen, Duisburg, Herne, Hamburg sowie nach Verona und Novara in Norditalien. Wöchentlich gibt es rund 50 Abfahrten. Seit Eröffnung des Terminals im Jahr 2003 hat BRG insgesamt rund 1,5 Millionen Einheiten umgeschlagen.

