Corona: Drei weitere Bewohner aus Altenheim gestorben

Norderstedt. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Norderstedter Altenpflegeheim sind drei weitere Bewohner gestorben. Damit erhöhe sich die Zahl der Menschen aus der Einrichtung, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, auf sechs, teilte der Kreis Segeberg am Montag mit. Bei den Toten handele es sich um einen 74 Jahre alten Mann und zwei Frauen im Alter von 78 und 86 Jahren. Insgesamt seien 68 Senioren in der Altenpflegeeinrichtung positiv getestet worden. Zwei von ihnen werden aktuell im Krankenhaus behandelt. 22 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Von Ihnen muss niemand im Krankenhaus behandelt werden.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-823317/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg