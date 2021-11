Autos und Führerscheine nach illegalem Autorennen weg

Norderstedt. Zwei Fahranfänger sind mit ihren Autos durch Norderstedt (Kreis Segeberg) gerast und haben dabei Autos, Führerscheine und Smartphones eingebüßt. Den beiden 19- und 20-Jährigen drohe ein Strafverfahren wegen eines illegalen Autorennens, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte hatten die Fahrer in der Nacht zu Samstag gestoppt, nachdem sie dicht hintereinander mit mindestens 100 Kilometern pro Stunde mitten in der Stadt gerast waren.

In den Wagen saßen noch drei Mitfahrer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel beschlagnahmten die Beamten die Beweismittel - darunter auch die Führerscheine.

