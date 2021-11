Situation auf Hamburgs Ausbildungsmarkt stabilisiert sich

Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 hat sich die Situation auf dem Hamburger Ausbildungsmarkt weitgehend stabilisiert. Die berufsbildenden Schulen meldeten 17.636 junge Menschen, die in diesem Jahr eine Berufsausbildung begonnen haben - 67 weniger als im Vorjahr. Wie die Hamburger Agentur für Arbeit am Montag mitteilte, zeigen sich bereits erste Erholungstendenzen. Man blicke verhalten positiv in die Zukunft. 2019 hatten noch rund 19.400 Menschen eine Ausbildung in der Hansestadt begonnen.

Die Zahl der dualen Ausbildungen lag den Angaben nach bei 11.379. Im Vorjahresvergleich stieg sie um 52. Schulische Ausbildungsgänge zum Beispiel zum Erzieher oder Gesundheitsberufen wie Pfleger, waren in diesem Jahr etwas weniger gefragt. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank in diesem Bereich um 119 auf 6257. Auf der Suche nach einer Lehrstelle waren Ende September rund 1000 Menschen.

Der Hamburger Ausbildungsmarkt werde sich konsolidieren und zu alter Stärke finden, sagte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, bei der Vorstellung der Zahlen am Montag. Die Erholung sei auch dringend notwendig: Mehr als 70.000 Fachkräfte wechseln demnach in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Diesen Verlust gelte es mit motivierten Nachwuchskräften auszugleichen.

Die Corona-Pandemie hatte im Ausbildungsjahr 2020/21 für Turbulenzen gesorgt. So konnten etwa zahlreiche Ausbildungsmessen, Praktika und Betriebsbesuche nicht angebten werden. Auch die Zahl der bei der Arbeitsagentur zur Vermittlung gemeldeten Ausbildungsstellen sank. In diesem Jahr waren es 9243 Stellen - rund 20 Prozent weniger als 2019. Davon seien 275 nicht besetzt worden, hieß es.

