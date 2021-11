Weitere Corona-Infektionen in Geesthachter Seniorenheim

Geesthacht. Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen in einem Geesthachter Seniorenheim ist von zunächst 9 auf 16 gestiegen. Am Wochenende seien weitere sechs Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Virus getestet worden, sagte ein Sprecher des Kreises Herzogtum Lauenburg am Montag. Außerdem seien auf Seiten des Personals nunmehr vier Menschen betroffen. In der vergangenen Woche waren sechs Bewohner, zwei Mitarbeiter und ein externer Dienstleister positiv getestet worden.

Alle Betroffenen zeigen nach Angaben des Kreissprechers nur leichte Symptome. Auch ein Heimbewohner, der zunächst wegen schwererer Symptome behandelt werden musste, sei inzwischen auf dem Weg der Besserung, sagte der Sprecher.

