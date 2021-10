Flensburgs Handballer nur 30:30 bei Frisch Auf Göppingen

Ein Handballspieler hält den Spielball in den Händen.

Flensburg. Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen wichtigen Sieg verpasst. Am Sonntag gab es für die Norddeutschen nur ein 30:30 (16:16) bei Frisch Auf Göppingen. Jon Lindenchrone Andersen erzielte drei Sekunden vor Schluss mit einem Dreher von der Rechtsaußenposition den umjubelten Ausgleich für die Schwaben. Bester Werfer der Flensburger war Hampus Wanne mit sieben Toren. Für die Gastgeber war Sebastian Heymann ebenfalls siebenmal erfolgreich.

Beide Mannschaften agierten zunächst auf Augenhöhe. Die Flensburger schienen beim 8:6 (12.) das Spiel besser in den Griff zu bekommen. Göppingen steigerte sich und ließ die Gäste nicht davonziehen. Auch die 18:16-Führung der Norddeutschen unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Schwaben schnell wieder egalisiert. National-Linksaußen Marcel Schiller brachte Frisch Auf in der 37. Minute mit einem verwandelten Siebenmeter mit 20:19 in Führung.

In einer extrem spannenden Schlussphase brachte Mads Mensah Larsen Flensburg nach einem Durchbruch wieder mit 30:29 in Führung. Den Göppingern blieben noch 21 Sekunden zum Ausgleich. Die Zeit reichte, um den verdienten Ausgleich zu erzielen.

