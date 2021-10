Schauspielerin Roberts erhält Barbara Kisseler Theaterpreis

Hamburg. Die Hamburger Schauspielerin Stella Roberts hat am Sonntag den mit 50.000 Euro dotierten Barbara-Kisseler-Theaterpreis 2020/21 erhalten. Roberts bekam die Auszeichnung für ihre Produktion "Der fröhliche Fischer". Ebenfalls am Sonntag wurde das plattform-Festival des Ernst Deutsch Theaters mit dem Preis für die Spielzeit 2019/20 geehrt, da im vergangenen Jahr pandemiebedingt keine Preisverleihung stattfinden konnte.

Der Barbara Kisseler Theaterpreis wird seit 2017 jährlich im Gedenken an die im Oktober 2016 verstorbene Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler verliehen und von der Hermann Reemtsma Stiftung gefördert. Mit dem Preis werden Privattheater oder Freie Gruppen für herausragende Leistungen von einer anonymen Jurorin oder einem anonymen Juror ausgezeichnet.

Kultursenator Carsten Brosda teilte mit, die Entscheidung des anonymen Jurors oder der anonymen Jurorin 2020 für das plattform-Festival würdige die engagierte Haltung eines Theaters, das Verantwortung für zukünftige Generationen übernehme. "Es ist ein mit viel Einsatz verbundenes Vorhaben, dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche den Wert von Kultur für unsere Gesellschaft unmittelbar erfahren können. Das Team des plattform-Festivals setzt dies seit fast zehn Jahren engagiert um."

Und mit "Der fröhliche Fischer" unterstütze der Theaterpreis in diesem Jahr erstmalig die Realisierung einer Produktionsidee, "die einen außergewöhnlichen Spielort in Hamburg theatral in Szene setzt und Theater somit unmittelbar in die Gesellschaft trägt". Roberts' Inszenierung sei im September ein Signal für einen Neustart des Theaters nach Corona voller Kreativität und Ideenreichtum gewesen.

