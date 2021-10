Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf 115,1: 323 neue Fälle

Hamburgs Corona-Inzidenz ist weiter gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Sonntag mit 115,1 an, nach 112,8 am Samstag und 106,6 vor einer Woche. 323 gemeldete Neuinfektionen kamen am Sonntag hinzu. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, stieg laut Robert Koch-Institut (RKI) um 1 auf 1821.

Seit Ende Februar 2020 haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde mindestens 98.751 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert. 91.700 von ihnen gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

In den Hamburger Kliniken wurden mit Stand Freitag 128 Covid-19-Patienten behandelt, 6 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Kranken auf Intensivstationen stieg um 2 auf 39.

74,0 Prozent der Menschen in Hamburg sind laut RKI mindestens einmal geimpft. 71,7 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz.

© dpa-infocom, dpa:211031-99-807742/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg