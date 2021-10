Hauke Heekeren wird neuer Präsident der Universität Hamburg

Hamburg. Der Vizepräsident der Freien Universität Berlin, Hauke Heekeren, wechselt Anfang März 2022 an die Spitze der Universität Hamburg. Nachdem am Donnerstag bereits der Akademische Senat den 50-Jährigen zum Nachfolger von Universitätspräsident Dieter Lenzen gewählt hat, votierte am Freitag auch der Hochschulrat für den Arzt und Neurobiologen. Dies teilte die Hochschule mit. Lenzens zweite Amtszeit - er kam 2010 ebenfalls von der Freien Universität Berlin - endet am 28. Februar 2022. Damit Heekeren den Posten tatsächlich übernehmen kann, bedarf es noch der förmlichen Berufung durch Hamburgs rot-grünen Senat. Dessen Zustimmung gilt als sicher. Die Universität Hamburg zählt mit ihren mehr als 40.000 Studierenden zu den größten Hochschulen Deutschlands.

