Ab Mai 2022 Flugverbindungen von Lübeck ans Mittelmeer

Lübeck. Der Flughafen Lübeck wird im Jahr 2022 weitere Charterflugverbindungen anbieten. Zwischen Mai und Oktober werde die Stralsunder Airline Sundair jeweils zwei Mal wöchentlich die bevorzugten Feriendestinationen am Mittelmeer bedienen, teilte der Flughafen Lübeck am Freitag mit. Jeweils montags und freitags werde der türkische Badeort Antalya angeflogen, sagte eine Flughafensprecherin. Dienstags und sonntags soll es von Lübeck aus nach Kreta sowie mittwochs und samstags nach Mallorca gehen. Man freue sich sehr, nun verlässlich ab der Sommersaison 2022 von Lübeck aus das Mittelmeer anzufliegen und damit eine regelmäßige Verbindung zu den beliebtesten Urlaubszielen, sagte Flughafengeschäftsführer Jürgen Friedel am Freitag.

