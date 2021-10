Radfahrer von Lastwagen überrollt: Tödlich verletzt

Hamburg. Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist am Freitag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei an einer Kreuzung unter einen Sattelzug geraten, sagte ein Polizeisprecher. Retter hätten versucht, den Verletzten zu reanimieren, trotzdem er sei noch am Unfallort gestorben. Der genaue Unfallhergang und weitere Angaben zu den Beteiligten waren zunächst unklar. Zunächst hatten "abendblatt.de" und "bild.de" über das Unglück berichtet.

