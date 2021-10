Hamburgs SPD-Landesvorsitzende dankt Walter-Borjans

Hamburg/Berlin. Hamburgs SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard hat dem scheidenden Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans "für seinen Einsatz und sein Engagement" gedankt. "Er wurde in einer für die SPD schwierigen Phase Co-Vorsitzender und hat gemeinsam mit Saskia Esken einen wichtigen Beitrag geleistet, die Partei zusammenzuführen", sagte Leonhard am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor war bekanntgeworden, dass Walter-Borjans als Parteivorsitzender aufhören will. Er werde sich beim Parteitag im Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben, sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).

Walter-Borjans war 2019 gemeinsam mit Saskia Esken bei den SPD-Mitgliedern als Sieger einer aufwendigen Kandidatenkür hervorgegangen. Planmäßig neu gewählt wird die Parteispitze bei einem dreitägigen Parteitag vom 10. bis 12. Dezember.

