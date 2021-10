Holstein Kiel beim HSV ohne Mees: Hoffen auf Serienausbau

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss im Gastspiel beim Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) auf Joshua Mees verzichten. Der 25 Jahre alte Angreifer hat im Training einen Muskelfaserriss im Hüftbereich erlitten und fällt für einige Wochen aus, berichtete Holstein-Trainer Marcel Rapp am Freitagmorgen auf der Pressekonferenz zum Nordderby. In der Partie im Volksparkstadion stehen dem 42 Jahre alten Ole-Werner-Nachfolger zudem Stürmer Ahmet Arslan (27) und Abwehrspieler Marco Komenda (24/beide nach schweren Verletzungen im Aufbautraining) noch nicht wieder zur Verfügung.

"Die Vorfreude auf das Derby ist auch bei mir immens. Es ist schön, bei so einer Atmosphäre coachen zu dürfen", sagte der von der U19 des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim nach Kiel gekommene Trainer angesichts der erwarteten rund 40.000 Zuschauer. Dass die Kieler in den bisherigen sechs Zweitliga-Duellen (2 Siege/4 Unentschieden) mit dem HSV unbesiegt sind, macht Rapp Hoffnung auf die Fortsetzung der Serie. "Der HSV ist sehr spieldominant", sagte der Coach der KSV Holstein. "Wir müssen Lösungen im Ballbesitz finden, dann ergeben sich für uns in Umschaltsituationen Möglichkeiten, Tore zu schießen."

© dpa-infocom, dpa:211029-99-783159/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg