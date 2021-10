Flensburger nach Saporoschje-Sieg glücklich und zufrieden

Flensburg. Die Erleichterung über den ersten Sieg der SG Flensburg-Handewitt in der Vorrunde der Champions League war Trainer Maik Machulla deutlich anzumerken. "Endlich", sagte der 44-Jährige nach dem 34:27-Heimsieg am Donnerstagabend vor 1234 Zuschauern gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporoschje. "Wir sind sehr glücklich und erleichtert." Fünf Spiele waren die Norddeutschen zuvor in der Königsklasse sieglos gewesen.

Der Erfolg, der den Letzten der Vorrunden-Gruppe B wieder dichter an das Erreichen der Playoff-Runde bringt, war vor allem einer Steigerung im Defensivverhalten nach dem Seitenwechsel geschuldet: "Die Flensburger Deckung war in der zweiten Halbzeit aggressiver", sagte Motor-Coach Gintaras Savukynas. Das sah auch Machulla so, der vor allem die Arbeit seiner Innenblock-Spieler Johannes Golla und Anton Lindskog hervorhob.

Nach dem Erfolg über die Ukrainer richteten die Flensburger den Blick allerdings schon wieder auf die Bundesliga. "Der Sieg war für die ganze Mannschaft wichtig, aber am Sonntag wartet ein schwieriges Spiel auf uns", sagte der vierfache Torschütze Marius Steinhauser. Der Rechtsaußen meinte die Partie bei Frisch Auf Göppingen (14.00 Uhr/Sky), das mit einem Spiel und einem Punkt mehr einen Platz vor der SG auf Rang fünf steht.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-783140/2

