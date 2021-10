1000 Briefe nach Diebstahl auf Föhr verspätet zugestellt

Wyk auf Föhr. Auf der nordfriesischen Insel Föhr hat die Post einem Zeitungsbericht zufolge rund 1000 von einem Mitarbeiter gestohlene Briefe gefunden und nun verspätet zugestellt. "Die für Sie bestimmte Sendung wurde während der Beförderung entwendet und nun aufgefunden", heißt es in einem Begleitschreiben der Post an die Insulaner, aus dem der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ) am Freitag zitiert. Demnach handelte es sich um Briefe, die aus dem August datieren.

Erste Auffälligkeiten habe es bereits vor der Bundestagswahl gegeben, sagte Stefan Laetsch, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group, dem SHZ. So hätten einige Föhrer ihre Briefwahlunterlagen nicht erhalten. Es handele sich "um massives Fehlverhalten eines Mitarbeiters, der Zigaretten geklaut und Sendungen nicht zugestellt hat". Ihm sei fristlos gekündigt und ein lebenslanges Hausverbot erteilt worden. Außerdem sei Strafanzeige gestellt worden.

