Bürgerschaft dankt Hamburgern für 75 Jahre Demokratie

Hamburg. Mit einem Flyer an alle Haushalte, digitalen Plakaten, einer Internetseite und einer Social-Media-Kampagne bedankt sich die Bürgerschaft bei den Hamburgerinnen und Hamburgern für 75 Jahre Demokratie. Anlass sei die erste Sitzung der frei gewählten Bürgerschaft am 30. Oktober 1946, sagte Parlamentspräsidentin Carola Veit am Donnerstag. Es sei Grund, danke zu sagen und zu feiern. "Es gab noch nie eine so lange Zeit, in der wir in Frieden miteinander leben konnten."

Die Bürgerschaft habe als Repräsentant der Bürger daran einen wichtigen Anteil. Deshalb stehe die Kampagne unter den vier Leitsätzen "Sich streiten", "... und einigen", "Gut entscheiden", "...und Hamburg gut entwickeln". Bei der Lösung von Konflikten wie den besetzen Hafenstraßen-Häusern oder dem Streit um den Bau der Elbphilharmonie habe das gut funktioniert. Auch daran wird in einem Zeitstrahl auf der Internetseite erinnert.

In Videoclips werden überdies historische Aufnahmen aus der Bürgerschaft gezeigt. Daran könne man erkennen, wie sich das Stadtparlament geändert habe, sagte Veit. "Die Demokratie kennt kein Rentenalter, und insofern kennen auch Parlamente keinen Ruhestand." Nicht nur das Wahlrecht sei in Hamburg auf 16 Jahre gesenkt worden, inzwischen zögen nach Wahlen auch mehr neue, junge Abgeordnete in die Bürgerschaft ein. "Wenn Sie heute in den Plenarsaal gucken, sehen sie nicht mehr viele alte weiße Männer."

Ursprünglich war laut Veit geplant, das Jubiläum bei einem Bürgerfest oder mit einer Bühnen-Tour durch die Bezirke zu feiern. Die Pandemie habe den Überlegungen jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Klein, knapp - Corona geschuldet kein Festakt, keine Festschrift, aber ein Signal an die Stadt." Die 200.000 Euro dafür seien "gut angelegtes Geld".

© dpa-infocom, dpa:211028-99-772432/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg