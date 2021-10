Landtag wählt Dirk Bahrenfuss zum Präsidenten des OLG

Kiel. Dirk Bahrenfuss wird neuer Präsident des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) in Schleswig. Der Landtag wählte den 52 Jahre alten Juristen am Donnerstag auf Vorschlag des Innen- und Rechtsausschusses einstimmig. Bahrenfuss wird das Amt zum 1. Januar 2022 antreten. Er folgt auf Uta Fölster, die zum Jahreswechsel in den Ruhestand treten wird.

Bahrenfuss ist Abteilungsleiter im schleswig-holsteinischen Justizministerium. Vor seiner juristischen Laufbahn hatte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Im Jahr 2000 trat er in den Richterdienst des Landes ein. Es folgten mehrere Richter-Stationen und Abordnungen in das Justizministerium. 2012 wurde Bahrenfuss in das Justizministerium versetzt.

