Hockey-Damen von Alster Hamburg erobern Spitze zurück

Hamburg. Die Damen vom Club an der Alster Hamburg haben sich vor dem abschließenden Wochenende der Feldhockey-Bundesliga an die Spitze der B-Staffel gesetzt. Das Team von Trainer Jens George siegte am Mittwochabend beim Lokalrivalen Harvestehuder THC 4:2 (2:0) und schob sich damit auf den ersten Rang. Allerdings weist Verfolger Mannheimer HC, der mit einem Punkt Rückstand Zweiter ist, ein Spiel weniger auf.

Im zweiten Hamburger Derby musste sich der Uhlenhorster HC dem Großflottbeker THGC 0:2 (0:0) geschlagen geben, der trotz des Erfolgs weiter auf einem Abstiegsrunden-Platz steht. Alle vier Clubs sind am Samstag erneut im Einsatz. Der GTHGC empfängt den HTHC (11.30 Uhr), der UHC hat den Club an der Alster zu Gast (16.00 Uhr).

Auch bei den Herren endet das Jahr mit Stadtduellen. Dabei trifft der HTHC als aktueller Dritter der B-Staffel auf den A-Staffel-Zweiten Hamburger Polo Club (Samstag/14.00 Uhr) und den A-Staffel-Dritten Club an der Alster (Sonntag/15.00 Uhr).

