Diesjährige Sandaufspülung vor Sylt beendet

Westerland. Die diesjährigen Sandaufspülungen vor Sylt zum Schutz der Insel sind beendet. Sylt sei damit für den Winter gerüstet, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) am Donnerstag mit. Zwischen Anfang Mai und Mitte Oktober wurden demnach rund 2,45 Millionen Kubikmeter Sand an der Westküste von Sylt aufgespült. Knapp die Hälfte wurde auf drei Abschnitte in Hörnum, einen in List und einen im Bereich des Übergangs von Westerland nach Wenningstedt verteilt. Weitere rund 1,25 Millionen Kubikmeter wurden in den Vorstrand von Westerland und Hörnum zur Stabilisierung des Küstenvorfeldes eingebracht.

Die Kosten der diesjährigen Sandaufspülung beziffert das LKN auf rund 13,8 Millionen Euro. Seit 1972 wurden zum Schutz der Insel Sylt rund 57 Millionen Kubikmeter Sand mit Kosten in Höhe von rund 262 Millionen Euro vorgespült. Flexible Sandaufspülungen haben sich den Angaben zufolge als der effektivste Schutz für die Sylter Westküste erwiesen.

