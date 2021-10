Kollision zwischen zwei Fischereikuttern nahe Elbmündung

Büsum. Beim Zusammenstoß zweier Fischereikutter im Bereich des Gelbsandes in der Elbmündung ist ein hoher Sachschaden entstanden. Aus zunächst unbekannter Ursache sei ein Schiff, das nicht gefischt hatte, am Montagvormittag nicht wie vorgeschrieben einem entgegenkommenden fischenden Kutter ausgewichen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei kam es zu der Kollision, in deren Folge an dem fischenden Schiff ein hoher Sachschaden entstand. Beide Schiffe liefen nach der Kollision zunächst den Büsumer Hafen an. Dem beschädigten Kutter wurde die Weiterfahrt verboten. Das andere Schiff durfte seine Fahrt fortsetzen.

