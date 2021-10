Proben für Musical "Die Eiskönigin": Premiere am 8. November

Hamburg. Der Kino-Welterfolg "Die Eiskönigin" feiert am 8. November Musical-Premiere in Hamburg. Im Stage Theater an der Elbe laufen zur Zeit die letzten Proben für die Deutschland-Premiere. "Es geht um zwei starke Schwestern, die das Böse überwinden und deren Liebe dazu führt, dass am Ende das Glück in ihr Leben zurückkehrt", sagte Musical-Produzentin Kerstin Schnitzler am Montag in Hamburg. Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um neue Songs ergänzt.

"Das ist ein großer Traum, der in Erfüllung geht", sagte Musical-Darstellerin Celena Pieper, die die Anna spielt. Ihr zur Seite steht die erfahrene Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin, die die Elsa spielt und den mit einem Oscar prämierten Song "Lass jetzt los" ("Let it go") live auf der Bühne singen wird. "Der Song ist pure Magie und es ist eine wahnsinnige Ehre für mich, ihn jeden Abend auf der Bühne singen zu dürfen", sagte Weckerlin.

Um in einer Primetime-Fernsehsendung Teile des Musicals "Die Eiskönigin" am Samstagabend (6. November) einem Millionenpublikum vorstellen zu können, wurde die Deutschland-Premiere um einen Tag verschoben. Das Musical unter dem englischen Titel "Frozen" hatte im März 2018 seine Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. Anfang September feierte das Musical Premiere im Londoner West End.

