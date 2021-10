Holstein Kiel nach Hoffenheim: "Spaß entwickeln, mutig sein"

Fußbälle liegen in einem Tor.

Kiel. Holstein Kiel steht in der 2. DFB-Pokalrunde vor einer schwierigen Aufgabe. Der Tabellen-15. der 2. Fußball-Bundesliga muss am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim Bundesligisten TSG Hoffenheim antreten. "Ich denke, dass sind die Spiele, wofür man Fußball spielt: Pokalabend, Flutlicht, ein sehr ambitionierter Gegner", sagte Rechtsaußen Fabian Reese. Und er versprach: "Wir wollen uns aber auf keinen Fall verstecken, wollen mutig auftreten und an unsere Leistungsgrenzen gehen - dann kommen wir auch für alles infrage."

Die Kieler sind in den ersten beiden Spielen unter ihrem neuen Coach Marcel Rapp noch nicht wie gewünscht zum Zuge gekommen. Nach zwei Unentschieden warten sie auf eine Leistungsexplosion. In der tollen Vorjahresform, als ihnen in der zweiten Pokalrunde ein Überraschungssieg gegen Rekordmeister Bayern München gelang und Endstation erst im Halbfinale gegen Dortmund war, sind sie nicht.

Hoffenheim und die KSV Holstein standen sich noch nie in einem Pflichtspiel gegenüber. Zwar sind die Kraichgauer klarer Favorit, dennoch spricht ihre Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen nicht eben für Stabilität: 3:1 gegen Wolfsburg, 1:3 in Stuttgart, 5:0 gegen Köln, 0:4 beim FC Bayern.

"Es wird natürlich ein schweres Spiel", sagte Holstein-Kapitän Hauke Wahl. "Hoffenheim ist eine Mannschaft, die sehr guten Fußball spielt, die zeigt, dass sie auch variabel spielen kann. Für uns geht es darum, wieder Spaß in diesem Wettbewerb zu entwickeln, auch mutig zu sein, und dann ist im Pokal immer alles möglich."

© dpa-infocom, dpa:211025-99-730860/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg