42 Meter hohes Kunstwerk zeigt Bewohner des Osdorfer Borns

Hamburg. Ein 42 Meter hohes Kunstwerk schmückt seit Montag ein Hochhaus am Immenbusch in Hamburg-Osdorf. Das neue Wandbild mit dem Titel "Dreiklang" zeigt die Bewohnerinnen und Bewohner des Osdorfer Borns, wie sie ihr Quartier fürsorglich pflegen und weiterentwickeln, teilte die SAGA Unternehmensgruppe am Montag mit. Geschaffen hat das Wandbild das Künstlerduo "innerfields" - Jakob Bardou und Holger Weißflog. "Auf dem Bild sind drei Generationen zu sehen, die im Quartier leben und sich um ihren Stadtteil kümmern", sagte einer der Künstler.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-727073/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg