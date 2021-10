Straßenmeistereien halten mehr als 20.000 Tonnen Salz bereit

Eckernförde. Die 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein haben sich auf Eis und Schnee im bevorstehenden Winter vorbereitet. In den Hallen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) lagern nach Angaben von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) mehr als 20.000 Tonnen Salz. Die Räum- und Streufahrzeuge seien startklar, teilte er am Freitag zu einem gemeinsamen Termin mit dem stellvertretenden Direktor des LBV.SH, Frank Quirmbach, und Klaus Franke von der Autobahn GmbH in der Straßenmeisterei Eckernförde mit. Der Minister mahnte Autofahrer, ihr Verhalten den Witterungsbedingungen anzupassen.

Quirmbach bat um Rücksicht auf die Mitarbeiter, die in Eis und Schnee unterwegs seien. Immer wieder würden Streufahrzeuge waghalsig überholt. Buchholz lobte den Einsatz des Winterdienstes. "Wenn die meisten von uns noch schlafen, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LBV.SH längst im Einsatz, um die Straßen eisfrei und sicher zu machen."

Nach Angaben des LBV.SH beginnt bei winterlicher Witterung die Einsatzrufbereitschaft auf allen wichtigen Straßen um 3.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr. Auf der Autobahn gibt es einen Streu- und Räumdienst rund um die Uhr. Der Landesbetrieb verfügt über 482 Straßenwärter und Kraftfahrer. Er betreut gut 7670 Kilometer Straßen, davon 1428 Kilometer Bundesstraßen, 3530 Kilometer Landesstraßen, 2683 Kilometer Kreisstraßen und 25 Kilometer der Autobahn 23. Für die übrigen Autobahnen ist seit Jahresbeginn die Autobahn GmbH des Bundes zuständig.

In den vergangenen fünf Jahren lagen die jährlichen Kosten für den Winterdienst in Schleswig-Holstein im Mittel bei 7,5 Millionen Euro und der Salzverbrauch bei fast 21.000 Tonnen.

