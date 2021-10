Polizei findet Frau und einjähriges Kind tot in Wohnung

Itzehoe. Die Polizei hat in einer Wohnung in Itzehoe am Donnerstag eine Frau und ihren einjährigen Sohn tot aufgefunden. Die Kripo habe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen zur Todesursache übernommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass sich die 34-Jährige aus Itzehoe selbst getötet hat. Die Todesursache des Kindes müsse noch geklärt werden.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-696757/2

