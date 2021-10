SG-Coach Machulla: Müssen als Mannschaft eng zusammenstehen

Flensburg. Fünftes Spiel, vierte Niederlage: Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleibt die Champions League ein schwieriges Geschäft. "Wir fangen denkbar schlecht an und machen alles falsch, was man falsch machen kann", analysierte SG-Coach Maik Machulla das 23:28 (8:14) am Donnerstag beim ungarischen Vizemeister Telekom Veszprem. Mit 1:9 Punkten sind die Norddeutschen weiterhin Letzter der Gruppe B. Platz sechs, der zum Erreichen der Playofff-Runde genügt, ist schon drei Punkte entfernt.

Machulla nahm aber auch positive Dinge aus Ungarn mit: "Wir wollten mit einem guten Gefühl aus dem Spiel gehen, und dazu haben die letzten 20 Minuten beigetragen." Den zweiten Abschnitt gewann die SG letztlich sogar mit einem Treffer Differenz.

Mitverantwortlich für das gute Gefühl war auch der isländische Neuzugang Teitur Einarsson, der seine fünf Treffer nach der Pause erzielte und bester Werfer der Flensburger war. "Das Debüt war für mich persönlich trotz der Niederlage sehr positiv", sagte der 23-Jährige, der zuvor nur einmal mit dem Team trainiert hatte.

Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) steht für die SG nach sechs Auswärtsspielen in Serie wieder eine Heimpartie an. Den Schlüssel zum Erfolg gegen den TVB Stuttgart formulierte Machulla so: "Wir müssen als Mannschaft ganz eng zusammenstehen."

