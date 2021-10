Fußgänger in Kiel von Auto erfasst und schwerst verletzt

Kiel. Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Unfall in Kiel schwerst verletzt worden. Der Mann habe auf Höhe der Eckernförder Landstraße die B76 überqueren wollen und sei dabei von einem Auto erfasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Er wurde mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik in Kiel gebracht. Die Bundesstraße war in Richtung Süden rund drei Stunden gesperrt. Warum der Mann die B76 an dieser Stelle verbotenerweise überqueren wollte, war zunächst unklar. Die Straße ist an dieser Stelle vierspurig und die Richtungsfahrbahnen sind durch eine Mittelleitplanke getrennt.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-661977/2

