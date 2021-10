Fusion zweier Sparkassen vorerst gescheitert

Das Logo der Sparkasse ist an der Fassade eines Gebäudes in der Innenstadt zu sehen.

Bad Oldesloe/Neumünster. Die Fusion der Sparkassen Holstein und Südholstein ist vorerst geplatzt. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein habe in seiner Sitzung am 18. Oktober entschieden, "die im Juni 2021 eingeleiteten Fusionsgespräche mit der Sparkasse Holstein aktuell nicht fortzuführen", teilte die Sparkasse Südholstein mit. Zwar verbinde beide Sparkassen "eine starke finanzielle Basis, die hohe Kundenorientierung und das Verständnis als Finanzierungspartner für die Regionen Südholstein und Holstein". Doch weiterführende Gespräche haben den Angaben zufolge gezeigt, dass die Unterschiede größer sind als ursprünglich erwartet. Die Verwaltungsräte hatten sich im Juni einstimmig für den Einstieg in tiefergehende Fusionsgespräche ausgesprochen.

