A21 wegen Sanierung zwischen Trappenkamp und Bornhöved zu

Kiel. Die Autobahn 21 wird wegen Sanierungsarbeiten für zwei Tage in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Von Mittwochmorgen an bis Freitagfrüh müssen Autofahrer ab der Anschlussstelle Trappenkamp bis zur Anschlussstelle Bornhöved eine Umleitung nehmen, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. Dort soll die Fahrbahn erneuert werden. Der mit dem Winter einhergehende Frost könnte sonst eine Gefahr für die Sicherheit der Fahrenden darstellen. Für die Bauarbeiten muss es trocken bleiben, durch schlechte Bedingungen könnten sich die Maßnahmen daher verschieben.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-653531/2

