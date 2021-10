Senat nimmt Rahmenplan Stadteingang Elbbrücken an

Hamburg. Der Hamburger Senat hat am Dienstag einen Rahmenplan für die städtebauliche Entwicklung des Gebiets rund um die Elbbrücken angenommen. Der Rahmenplan Stadteingang Elbbrücken enthalte erstmals eine übergreifende Zukunftsperspektive für das Gebiet von der nördlichen Veddel über das westliche Rothenburgsort bis ins südliche Hammerbrook, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Ziel sei es, die Stadtteile besser zu vernetzen und mit der östlichen HafenCity und den geplanten Quartieren auf dem Kleinen Grasbrook zu verbinden.

"Grünflächen werden geschaffen, erweitert und verbunden, der Bezug zu den einmaligen Wasserlagen wird betont und gestärkt", sagte Stapelfeld. "Auch hier ist Wohnungsbau möglich, über 800 Wohnungen können hier entstehen." Der Rahmenplan bilde das Leitbild für alle Einzelplanungen in dem Gebiet. Seine Umsetzung werde "in langen Schritten mit langem Atem" erfolgen.

Bislang sei das Gebiet an den Elbbrücken "ein etwas ruppiger, spröder Ort", sagte Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. "Aber eben auch sehr zentral, spannend, unentdeckt und unterschätzt." Mit dem Rahmenplan als Grundlage könne hier in Zukunft nicht nur zentral gewohnt werden. "Wir schaffen eine Vielzahl an interessanten, neuen Arbeitsorten und die fragmentierten Grünräume werden miteinander zu einem zusammenhängenden grünen Netz verbunden – und das alles an bereits bestehenden starken Orten mit fantastischen Wasserlagen und historischen Architekturen."

In die Umsetzung sollen die Bürgerinnen und Bürger intensiv eingebunden werden. "Als nächstes geschieht dies mit einer digitalen Informationsveranstaltung am 22. November, in der wir die Einzelheiten des Rahmenplans vorstellen", sagte Stapelfeldt.

